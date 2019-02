Mi., 13.02.2019, um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastr. 5; Eintrittskarten ab 15,50 Euro (ermäßigt ab 8,25 Euro) im Servicecenter Kultur & Tourismus im Buxtehuder Rathaus, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 5012345, E-Mail kulturbuero@stadt.buxtehude.de.

Um "Wunschkinder" geht es in dem gleichnamigen Schauspiel von Lutz Hübner: Bettine und Gerd haben ein Problem mit ihrem Sohn Marc. Nach dem Abitur lässt er sich in elterlicher Vollpension ohne Ziele und Pläne treiben. Er verbringt die Tage mit Schlafen, Fernsehen, Kiffen, Feiern. Als sich Marc in die zielstrebige und verantwortungsbewusste Selma verliebt, scheint sich das Blatt zu wenden. Doch dann wird Selma schwanger und Bettine und Gerd starten ihren Fürsorge-Wahn.