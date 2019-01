"Simon & Garfunkel Tribute Meets Classic": Konzert in Buxtehude

Fr., 01.02.2019, um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastr. 5; der Eintritt kostet 28 Euro (ermäßigt 14 Euro); freie Platzwahl; Kartenvorverkauf im Servicecenter Kultur & Tourismus im Rathaus Buxtehude, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 5012345, E-Mail kulturbuero@stadt.buxtehude.de.

Durch ihre Hits „Sound of Silence“, „Bridge Over Troubled Water“ und „Mrs. Robinson“ sind "Simon & Garfunkel" einst weltberühmt geworden. Ihre Lieder sind zeitlos und sprechen Musikliebhaber aller Altersklassen an. Das Duo „Graceland“ lässt in seinem Konzert "Simon & Garfunkel Tribute Meets Classic" diese Musik lebendig werden.Mit hochwertigen Interpretationen der Welthits und mit dem nötigen Respekt vor ihren Idolen sorgen Thomas Wacker als Stimme von Paul Simon und Thorsten Gary als Stimme von Art Garfunkel zusammen mit ihrer Band und einem Streichquartett für ausverkaufte Konzerte in ganz Europa.Das Zusammenspiel der beiden Stimmen und zweier Gitarren mit den klassischen Instrumenten lassen die Songs für die Zuhörer zu einem ausdrucksstarken und außergewöhnlichen Musikerlebnis werden.