"Songs & Whispers"-Konzert mit Stefan Sterzinger in Buxtehude

Fr., 22.02.2019, um 20 Uhr im Kulturforum am Hafen in Buxtehude, Hafenbrücke 1; Eintritt: 10 Euro (ermäßigt 8 Euro).

Mit Stefan Sterzinger kommt ein Liedermacher-Urgestein der Wiener Musikszene nach Buxtehude. Auf der "Songs & Whispers"-Tour tritt er im Kulturforum am Hafen auf.Sterzinger gilt als musikalischer Grenzgänger und Geheimgenie. Wenn der Songwriter und Musiker mit Akkordeon, Hut und Federboa auftritt, sind Charisma und böser Humor mit einer Spur anarchischem Musikspaß angesagt. In seinen Liedern und Moderationen brilliert der Künstler mit einer geschliffenen Sprache. Nicht zuletzt die Interaktion mit dem Publikum lässt die Lieder in ihrer puristischen Darbietung mit Stimme und Akkordeon umso tiefer gehen.