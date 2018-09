Buxtehude : Rathaus |

bo. Buxtehude. Auf eine Reise in die Schwedenzeit begeben sich Besucher bei dem historischen Stadtrundgang am Freitag, 7. September, in Buxtehude.

Eine Gästeführerin schlüpft in die Rolle der aufgeweckten Schwedin Birgitta und erzählt aus der Zeit zwischen 1648 und 1712, als die Estestadt unter schwedischer Herrschaft stand. Treffpunkt zu der neunzigminütigen Führung ist um 18 Uhr am Rathaus, Breite Straße 2.

• Gebühr: 7 Euro (Kinder 2 Euro).