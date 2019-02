Sa., 23.02.2019, im Freizeithaus in Buxtehude, Geschwister-Scholl-Platz 1; Einlass ab 19 Uhr; Eintritt: 5 Euro; Kartenvorverkauf im Freizeithaus; www.mysixstages.de.

Zum vierten Konzertabend der Reihe "My Six Stages" erobern vier Nachwuchsbands der Region die Bühne in der Arena des Freizeithauses: "Dream Deans", "Whale In The Desert", "Difficult Subject" und "Flower Rush". Zu hören gibt es verschiedene Rock/Punk-Stilrichtungen, u. a. Alternative Rock, Pop-Punk und College-Rock.