Fr., 15.03.2019, um 20 Uhr im Kulturforum am Hafen in Buxtehude, Hafenbrücke 1; Eintritt: 10 Euro.

Bei Buxtehudes Gruppenkaraoke "The Great Mitsing-Concert" darf jeder mitträllern. Die Band "Lucie & The Men In Black" spielt Hits aus vier Dekaden. Die Songtexte werden auf eine Leinwand projiziert.