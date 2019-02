Mi., 06.02.2019, um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastr. 5; Eintrittskarten ab 15,50 Euro (ermäßigt ab 8,25 Euro) gibt es im Servicecenter Kultur und Tourismus im Buxtehuder Rathaus, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 5012345, E-Mail kulturbuero@stadt.buxtehude.de.

Um zwei ungleiche Brüder geht es in der Tragikomödie "Im Sommer wohnt er unten". Während David in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist und Karriere bei der Bank gemacht hat, führt Matthias ein sorgloses Leben mit Camille an der französischen Mittelmeerküste. Als David und seine Frau Lena zu Besuch kommen, führt David strikte Regeln ein. Das will die temperamentvolle Camille nicht hinnehmen und plant auf ihre Art die Machtverhältnisse neu zu mischen.