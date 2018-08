Tuckerboot-Treffen im Buxtehuder Hafen

Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Buntes Treiben erfüllt den Buxtehuder Hafen am Samstag, 1. September. Zum vierten Tuckerboot-Treffen werden am Samstag, 1. September, jede Menge Boote im Buxtehuder Hafen erwartet. Das Stelldichein am Anleger des Kulturforums bietet den Schiffseignern eine Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Gedankenaustausch.

Die Anfahrt auf der Este in Richtung Buxtehude startet tidenabhängig um ca. 9.45 Uhr ab Sietas. Die zwölfeinhalb Kilometer lange Flussfahrt ab Cranz durch die Idylle des Alten Landes dauert etwa eineinhalb Stunden. Die Teilnehmer werden am Kulturforum ab 11 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen begrüßt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Stadtbesichtigung oder zum Shopping. Das Auslaufen erfolgt mit letzter Tide. Wer möchte, kann aber auch ohne Liegegebühren bis zum nächsten Mittag bleiben.

• Infos bei Hafenmeister Richard Schönberger, Tel. 04163 – 2150 oder 0174 - 4611747; Anmeldung per E-Mail an info@bwvhansa.de oder info@kulturforum-hafen.de.