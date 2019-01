City Kino in Buxtehude, Bahnhofstr. 11; Tickets unter Tel. 04161 - 600556, www.citykino-buxtehude.de.

Mit einer Pyjama-Party für Kinder feiert das City Kino am Sonntag, 20. Januar, die Vorpremiere des Films "Chaos im Netz". Junge Zuschauer können es sich zum Animationsabenteuer mit Kuscheldecke und Plüschtier gemütlich machen (Eintritt: 9,50 Euro inkl. Popcorn, Limo).Ebenfalls vor dem Bundesstart sehen Erwachsene am Montag, 21. Januar, in der "Sneak Preview" um 20.30 Uhr einen Überraschungsfilm vor dem offiziellen Bundesstart. Der Titel wird vorher nicht verraten (Eintritt: 5 Euro).Für Opern-Liebhaber: Am Dienstag, 22. Januar, wird um 19.45 Uhr live aus dem Royal Opera House in London Tschaikowskys "Pique Dame" übertragen (Eintritt: 21 Euro).