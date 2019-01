Do., 24.01.2019, um 19.30 Uhr in der VHS, Bertha-von-Suttner-Allee 9; Eintritt: 5 Euro (ermäßigt 3 Euro).

Für Sternfreunde ist Namibia ein beliebtes Reiseziel. Ohne die störende Lichtverschmutzung durch Städte können am nächtlichen Himmel lichtschwache Erscheinungen wie das Zodikallicht, aber auch Sternhaufen, Nebel und Galaxien sehr gut beobachtet werden. In einem Bildervortrag stellt Konstantin von Poschinger "Astronomische Reisen nach Namibia" vor. Der Vorsitzende der Gesellschaft für volkstümliche Astronomie Hamburg spricht über die Planung von Projekten und deren Realisierung. In mehr als zehn Reisen hat er Erfahrungen gesammelt. Veranstalter ist die Astronomie-AG der VHS Buxtehude.