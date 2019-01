"Weber No. 5: Ich liebe ihn!": Kabarett mit Philipp Weber in Buxtehude

Sa., 02.02.2019, um 20 Uhr in der "Aula Süd" am Schulzentrum Süd in Buxtehude, Torfweg 36; Eintritt: 20 Euro; freie Platzwahl.

In seinem neuen Programm "Weber No. 5: Ich liebe ihn!" nimmt Philipp Weber das Marketing humorvoll unter die Lupe. Der Kabarettist liefert einen feurigen Schutzwall gegen jegliche Versuche der Manipulation und eine heitere Gebrauchsanweisung für den freien Willen.Marketing ist allgegenwärtig, vernebelt den Verstand und regt die "wichtigsten" Sinne des Menschen an: Blödsinn, Wahnsinn und Irrsinn. Und alle machen mit. Egal ob Politiker, Manager, ADAC, Terrorist oder der eigene Lebenspartner, alle wollen uns etwas andrehen: eine Weltanschauung, eine Wahrheit, einen Lebensstil, eine Diät oder ein Kind. Philipp Weber macht sich auf, um die Welt vor fiesen Tricks zu schützen. Veranstalter ist der "Kleikunst Igel" Buxtehude.