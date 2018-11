Zum Rückzug ins "Ritz": Lieder, Komik und Geschichten mit den "Ladies First" im Buxtehuder Kulturforum

Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Was die "Ladies First ... im Ritz" erleben, sehen Zuschauer am Samstag, 10. November, um 20 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, in Buxtehude. Das ursprünglich geplante neue Bühnenprogramm "Ladies First geht baden" wird auf das Frühjahr 2019 verschoben. Stattdessen spielt das Ensemble mit Dörte Hoffmann, Uschi Terne und Ute Düwer, begleitet von Wiebke Corleis am Klavier, an diesem Abend noch einmal das Programm „Ladies First im Ritz“.

Zum Inhalt: Das "Ritz" ist ein Treffpunkt, der vielfach frequentiert wird - in höchster Not, als Rückzugsmöglichkeit, häufig im Kollektiv. Die Damen können mehr als nur ein Lied davon singen. Das Publikum darf sich freuen auf musikalische Frauenpower mit heiterer, besinnlicher und mitunter etwas verrückter Unterhaltung. Dazu gehören Lieder der 1920er Jahre, Swing, etwas Klassik und Popschnulzen sowie Geschichten, die das Leben schreibt.

• Eintritt: 15 Euro.