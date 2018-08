Zur Ruhe kommen und entspannen: Die "Mohnblume" in Buxtehude bietet Reiki, Meditation und systemische Aufstellungen an

In diesem Sommer lädt die Mohnblume jeden Dienstag um 18 Uhr zur Bewegungsmeditation in Buxtehude im Stadtpark ein. Interessierte können einfach vorbeikommen und bringen am Besten für die Entspannungsphase eine Decke mit. Solange das Angebot im Freien stattfindet, ist es noch kostenlos. Im Herbst, wenn Birgit Frieman für die Bewegungsmeditation einen Raum mietet, zahlen die Teilnehmer einen Obolus.Für Birgit Frieman, die hauptberuflich in einem Steuerberaterbüro tätig ist, ist das Angebot der Mohnblume "Ernährung für die Seele" eine Herzensangelegenheit. "Als ich mein erstes Buch von Peter Michael Dieckmann ,Ich bin berührt - Reiki oder die Schule des Lebens' gelesen habe, hat das bei mir solch ein Glücksgefühl ausgelöst, dass ich mich weiter mit diesem Thema auseinander gesetzt habe." An diesem Glücksgefühl möchte sie gerne auch andere teilhaben lassen.Weitere Informationen unter ( 0162 3245906, E-Mail: birgit.frieman@outlook.de