BSV A-Jugend hat einen schweren Gegner vor sich

Die weibliche A-Jugend des Buxtehuder SV bestreitet am Samstag, 30. April, das Viertelfinal-Hinspiel in der Jugend-Bundesliga um die Deutsche Meisterschaft. Um 16 Uhr empfängt die Mannschaft den HC Leipzig in der Halle Nord.Mit dem Erreichen des Viertelfinales hat der Nachwuchs des BSV sein Minimalziel und die direkte Qualifikation für die kommende Saison in der Jugend-Bundesliga erreicht. Um wie in den vergangenen sechs Jahren auch das Final Four zu erreichen, muss die Mannschaft von Heike Axmann über sich hinauswachsen. Der kommende Gegner, HC Leipzig, hat bisher alle acht Spiele in der Jugend-Bundesliga gewonnen. Diese Bilanz kann ansonsten nur Borussia Dortmund vorweisen. Der BSV musste sowohl in der Vorrunde als auch in der Zwischenrunde jeweils eine Niederlage hinnehmen.Aber nicht nur in der Jugend-Bundesliga überzeugen die Leipzigerinnen. Zwölf Spielerinnen aus der A-Jugend kommen auch regelmäßig in der Damenmannschaft zum Einsatz. In der 3. Liga Ost steht der HCL mit 17 Siegen aus 18 Spielen kurz vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga. Zwar spielen auch mehrere BSV-Spielerinnen in der 3. Liga, dennoch dürfte die Favoritenrolle den Sächsinnen gehören.Namenhafteste Spielerin im Kader des HCL ist sicherlich Lucie-Marie Kretzschmar. Die Tochter des ehemaligen Handball-Nationalspielers Stefan Kretzschmar hat für die kommende Spielzeit bereits einen Vertrag beim Bundesligisten Neckarsulmer Sport-Union unterschrieben. Mit 31 Toren ist sie zudem die beste Torschützin des Teams in der Jugend-Bundesliga.• Das Rückspiel um den Einzug in das Final Four Anfang Juni findet am Samstag, 6. April, um 15 Uhr in Leipzig statt.• Tickets: Eintrittskarten für das Viertelfinal-Hinspiel gibt es an der Tageskasse für sechs Euro und ermäßigte Karten für vier Euro.