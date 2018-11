BSV: Auswärts noch immer ohne Punkte

Der Buxtehuder SV bleibt auswärts weiter ohne Punkte in dieser Saison. Bei Borussia Dortmund unterlag der Tabellenneunte 23:28. In der zweiten Halbzeit leisteten sich die Handball-Damen zu viele Fehler.Der Buxtehuder SV erwischte einen schlechten Start in die Partie. Zwei Fehlwürfe, ein Fehlpass und ein technischer Fehler lautet die Bilanz der ersten fünf Angriffe. Nach siebeneinhalb Minuten lagen die Gäste 1:5 zurück. Im Tor wechselte Trainer Dirk Leun von Lea Rühter zu Antje Peveling. Buxtehude kam besser in die Partie.Sekunden vor der Sirene warf Antje Peveling einen ungenauen Pass auf Christina Haurum, sodass die Chance zum 13:14-Anschluss nicht zustande kam. Zur Pause lag der BSV 12:14 zurück.Die erhoffte Wende nach dem Seitenwechsel blieb aus. Dem BSV fielen im Angriff keine Lösungen ein. Viele Würfe waren schlecht vorbereitet und fanden nicht den Weg ins Tor. Hinzu kamen Ballverluste, die der BVB durch Johanna Stockschläder in schnelle Kontertore verwerten konnte. Auch in der Deckung lief es nicht. Dortmund kam häufig frei zum Wurf oder konnte nur per Foul und Siebenmeter gestoppt werden. Eroberte der BSV doch einen Ball, waren die Pässe in die Spitze zu unpräzise. Acht Minuten vor dem Ende betrug der Rückstand des BSV beim 17:25 acht Tore. Die Partie war entschieden. Dortmund nahm einen Gang raus und der BSV verkürzte auf den Schlussstand von 23:28. BSV-Trainer Dirk Leun: "In der zweiten Halbzeit haben wir uns zu viele Fehler erlaubt. Es ist ärgerlich, dass wir das Spiel nicht länger offenhalten konnten. Wir müssen uns jetzt auf das wichtige Heimspiel gegen Halle-Neustadt konzentrieren."• Der Buxtehuder SV spielt im Viertelfinale des DHB-Pokals bei der SG BBM Bietigheim. Das ergab die Auslosung nach dem Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund. Dirk Leun hätte sich eine einfachere Aufgabe gewünscht. "Das ist kein schönes Los. Aber im Pokal kann man sich das nicht aussuchen. Wir nehmen die Aufgabe gegen einen vermeintlich übermächtigen Gegner an und haben nichts zu verlieren. Vor zwei Jahren haben wir schon einmal für eine Sensation in Bietigheim gesorgt."Das Spiel wird am Wochenende,12. oder 13. Januar 2019, stattfinden. Ein genauer Termin wird noch bekanntgegeben. Die Sieger des Viertelfinales nehmen am Final Four am 25.und 26. Mai in Stuttgart teil.