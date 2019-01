BSV fertigt die "Vipers" ab

Auch 20 Tage nach dem letzten Bundesligaspiel merkte man dem Buxtehuder SV diese lange Pause nicht an. Von Anfang an arbeitete die Leun-Sieben hochkonzentriert in Angriff und Abwehr gegen die "Vipers" aus Bad Wildungen und legte ein 6:0 nach sieben Minuten vor. Lea Rühter zeichnete sich im Tor bis dahin ebenfalls mit vier Paraden aus. In der Folge drückte der BSV weiter aufs Tempo, nutzte Bad Wildunger Fehler im Angriff zu schnellen Gegenangriffen. Wie schwer sich die "Vipers" im Angriff taten, dokumentiert der erst zweite Treffer in der 14. Spielminute (10:1). Bis zum Ende der ersten Halbzeit sollte sich das Bild nicht ändern: Mit einer aggressiven Abwehr, Torhüterparaden und schnellem Angriffsspiel stand es 22:6 für den BSV.Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gestaltete Bad Wildungen ausgeglichener. Doch der BSV fand weiterhin die Lücken in der "Vipers"-Deckung, nach 40 Minuten blieb der Abstand bei 15 Toren nahezu unverändert (26:11). Auch wenn der Angriffsmotor des BSV im weiteren Verlauf etwas stockte, die Abwehr stand weiterhin sicher und ließ nie Zweifel am Sieg aufkommen. Am Ende gewann der Buxtehuder SV deutlich und verdient mit 35:19.Buxtehuder SV: Rühter, Peveling - Luschnat (2), Fischer (3), Düvel (3), Haurum (1), Dölle (1), Gubernatis (1), Schirmer (7), Oldenburg (3), Lott (6), Kaiser (1), Prior L. (6/5), Staal (1),HSG Bad Wildungen: Bocka (1), Brütsch - Ingenpaß, Strujis, Heusdens (7), Nieuwenweg (3), Frankova (3), Mühlner, Beugels (2), Morf-Bachmann, Vasilescu, Ritter (3)