BSV kassierte heftige Klatsche

. Wenige Tage vor dem Bundesliga-Start gab es für den Buxtehuder SV eine herbe Klatsche: Im letzten Testspiel unterlag die Mannschaft von Trainer Dirk Leun dem Ligakonkurrenten HSG Blomberg-Lippe deutlich mit 17:30.Nur in der Anfangsphase bot der BSV den Gästen aus Ostwestfalen Paroli. Nach einem verworfenen Siebenmeter von Lisa Prior kam ein Bruch in das Spiel der Gastgeberinnen. Innerhalb weniger Minuten setzte sich Blomberg auf 11:3 ab.Einen großen Anteil hieran hatte auch HSG-Torfrau Anna Monz, die auf insgesamt elf Paraden bis zur Pause kam. Mit 7:18 ging der BSV in die Kabine.In Durchgang zwei zeigte sich ein unverändertes Spiel. Während Blomberg aggressiv mit Druck zum Tor spielte, fiel Buxtehude im Angriff wenig ein. Erst in der 43. Minute erzielte Isabelle Dölle den zehnten BSV-Treffer zum 10:26. Gegen Ende der Partie wechselte Steffen Birkner, Trainer der HSG BlombergLippe, in seiner Mannschaft durch. Die HSG verlor ein wenig den Rhythmus, sodass Buxtehude ein ein kleines Stück aufschließen konnte. Mit zwei Treffern verkürzte Linksaußen Melissa Luschnat, mit sechs Toren beste BSV-Torschützin, in der Schlussminute auf 17:29.Unterm Strich stand für den Vorjahresdritten BSV eine Woche vor dem Saisonauftakt gegen Bensheim ein klares 17:30 gegen den Achten der vergangenen Spielzeit. Für Trainer Dirk Leun war "das war ein verschenkter Tag, den wir uns hätten sparen können". Anders bewertete Steffen Birkner, ehemaliger langjähriger BSV-Jugendkoordinator den Auftritt seiner Mannschaft: "Es war wichtig, gegen einen Bundesliga-Konkurrenten zu spielen. Allerdings möchte ich das Ergebnis nicht zu hoch werten. Nächste Woche gegen Bad Wildungen müssen wir liefern."• Buxtehuder SV: Peveling, Rühter, Gronemann - Luschnat (6/1), Fischer, Düvel, Haurum (1), Dölle (1), Gubernatis (1), Schirmer, Oldenburg (1), Lott (4), Kaiser (1), L.Prior (1), Staal (1).HSG Blomberg-Lippe: Monz, Veith - Schnack (3), Rüffieux (4), Klaunig, Müller (4/2), Smits, van Beuren, van Zijl (5), Pichlmeier (5), Kordovskà (1/1), Steenbakkers (3/3), Michielsen (4/1), Emidio Rodrigues (1), Franz, Brons Petersen.