BSV verliert gegen Bietigheim hat aber "Kampfgeist gezeigt"

Der Buxtehuder SV hat gegen die SG BBM Bietigheim bis zum Schluss nicht kampflos aufgegeben, musste sich vor 1.017 Zuschauern in der Halle Nord aber am Ende mit 24:30 geschlagen geben.Zu Beginn konnte der BSV die Partie ausgeglichen gestalten. Ein 0:2 glichen Isabell Kaiser und Lisa Prior aus, weil Bietigheim im Angriff die Präzision fehlte. Nach zehn Minuten lang legte die SG aber los: Jeder Angriff wurde mit einem Tor beendet und in der Defensive ließ die Mannschaft zehn Minuten keinen Treffer des BSV zu. Nach 20 Minuten stand es 4:14.Für den BSV deutete sich nach dem 21:37 beim Thüringer HC das nächste Debakel an.Doch das Team gab nicht auf. Bis zur Halbzeit verkürzten die Gastgeberinnen auf 11:17.Zu Beginn des zweiten Durchgangs agierten beide Mannschaft etwas fahrlässig im Angriff und ließen Chancen ungenutzt. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Doch sieben Minuten vor dem Ende war alles klar: Es stand 20:27. Das Spiel war entschieden. In der Schlussphase konnte der BSV die Höhe der Niederlage mit 24:30 im Rahmen halten.BSV-Trainer Dirk Leun sagte nach dem Ende: "Bietigheim hat hochverdient gewonnen. Wir wollten mutig und befreit aufspielen. Am Anfang haben wir aber nicht mit voller Überzeugung agiert und Bietigheim hat konzentriert verteidigt. Die zweite Halbzeit konnten wir ausgeglichen gestalten. Da haben wir Moral und Kampfgeist gezeigt."Annika Lott, BSV-Spielerin des Tages: "Wenn wir am Anfang besser reingekommen wären, wäre sicherlich mehr drin gewesen. In der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht, weil wir uns Bietigheim in der Aggressivität angepasst haben und einfach mehr wollten."• Buxtehuder SV: Peveling (1), Rühter, Gronemann - Luschnat (2), Fischer (3/3), Düvel (2), Haurum (2), Dölle (1), Gubernatis (1/1), Schirmer (2), Lott (3), Kaiser (3), L. Prior (3), Staal (1).SG BBM Bietigheim: Eckerle, Salamakha - Visser, Rozemalen (2), Lauenroth (2), Ivancok, Loerper, von der Heijden (4), Schulze (4), Kudlacz-Gloc (3), Naidzinavicius (6/6), Gustin, Malestein (5), Braun (4).• Am kommenden Samstag, 3. November, spielt der BSV im Achtelfinale des DHB-Pokals um 19.30 Uhr bei der HSG Bensheim/Auerbach. Zum Ligastart hatte der BSV in der Halle Nord 31:25 gegen die "Flames" gewonnen. Einen Selbstläufer erwartet Trainer Dirk Leun jedoch nicht.