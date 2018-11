Der BSV ist im Pokal weitergekommen

Der Buxtehuder SV steht nach einer schwankenden Leistung im Viertelfinale des DHB-Pokal. Bei der HSG Bensheim/Auerbach sah das Team nach 40 Minuten bereits wie der sichere Sieger aus, ehe die Mannschaft am Ende um das Weiterkommen zittern musste. Überragende Spielerin beim zweimaligen Pokalsieger war Torfrau Antje Peveling mit 13 Paraden. Die Partie endete für die Buxtehuderinnen 29:25Zu Beginn des Spiels war dem BSV die Nervosität anzumerken. Die Gäste gerieten nach einer 3:1-Führung mit 3:5 ins Hintertreffen. "Da hatten wir eine schwache Phase, in der wir schlechte Abschlüsse und technische Fehler im Spiel hatten", so BSV-Trainer Dirk Leun. Nach zehn Minuten brachte er Jessica Oldenburg ins Spiel - und damit auch die Sicherheit in den Angriff des BSV. Lone Fischer, Christina Haurum und Maike Schirmer sorgten beim 12:9 für den ersten Drei-Tore-Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel drehte der BSV auf. Im Angriff leistete sich das Team kaum Fehler und in der Abwehr parierte Antje Peveling ein ums andere mal. Innerhalb von zehn Minuten setzte sich das Team auf 22:15 ab. Wer dachte, die Partie sei entschieden, täuschte sich. „Wir haben dann die Kontrolle verloren. Bensheim hat ausgenutzt, dass wir ein schlechtes Rückzugsverhalten hatten“, sagte Leun. Nach 45 Minuten hatte die ehemalige BSV-Spielerin Sanne Hoekstra die Chance zum 20:23. Doch sie scheiterte an Peveling. "Antje war super stark", lobte Leun. Acht Minuten vor dem Ende drohte die Partie zu kippen, als Lisa Friedberger die Chance zum 25:25 hatte. Erneut blieb Peveling dabei die Siegerin und wurde endgültig zur Matchwinnerin. Lisa Prior, Isabell Kaiser und erneut Prior sorgten zwei Minuten vor dem Ende beim 28:24 für die Entscheidung. Den Schlusspunkt setzte Isabelle Dölle in der Schlussminute zum 29:25. „Wir haben die Nerven bewahrt und das positive Ende für uns. Dieser Sieg gibt Selbstvertrauen und hilft uns in unserer Entwicklung", sagt der Trainer.Das Viertelfinale des DHB-Pokal wird am 12. und 13. Januar 2019 ausgetragen. Die Auslosung ist noch nicht terminiert. In der Bundesliga geht es für den Buxtehuder SV bereits am kommenden Mittwoch weiter. Ab 19.30 Uhr ist der BSV bei Borussia Dortmund zu Gast.