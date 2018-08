Erster Radmarathon im Umkreis: Start und Ziel des Weser-Elbe-Radmarathons ist in Buxtehude

Mit dem Rennrad 210 Kilometer am Stück fahren: Zum ersten Radmarathon im Elbe-Weser-Raum laden die Sportvereine TSV Bremervörde, MTV Bokel, MTV Himmelpforten und der Buxtehuder SV am Samstag, 8. September, ein. Start ist zwischen 7 und 8 Uhr am Schulzentrum Süd in Buxtehude. Dort ist auch das Ziel. Für Verpflegung auf der Strecke wird gesorgt, unter anderem gibt es in Himmelpforten warmes Essen. Die Veranstaltung ist beim Bund Deutscher Radfahrer e.V. (BDR) angemeldet.Anmeldung und Infos unter www.weser-elbe-radmarathon.de Infos unter Tel. 0162-4868503 oder 0173-7071562.Weitere spannende Berichte aus Buxtehude im aktuellen Magazin unter