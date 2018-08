Feier im Seminar für Sport und Gesundheit: Annette Elfers bietet seit zehn Jahren erfolgreich Sport- und Gesundheitskurse an

Zur Feier des zehnjährigen Bestehens des "Seminar für Sport und Gesundheit" in Buxtehude, Alter Postweg 44a, lädt Inhaberin und Kursleiterin Annette Elfers alle Teilnehmer und alle Interessierten am Samstag, 1. September, ab 11 Uhr, ein. "Damit möchte ich mich bei meinen Teilnehmern bedanken", so Annette Elfers, die sich mit der Gründung des "Seminar für Sport und Gesundheit" vor zehn Jahren einen Traum erfüllt hat. "Zuvor hatte ich Kurse an der Volkshochschule gegeben, in erster Linie waren das damals noch Aerobic-Kurse", sagt die vielseitig qualifizierte Fitness-, Delfi®-, Präventions- und Rehatrainerin. "Mein Ziel war es aber, Kurse im eigenen Neubau zu leiten."Unter anderem wollte die Fachfrau für Fitness und Gesundheit einen Fitnessraum ohne Säulen oder Pfeiler haben, es sollte eine Pantry geben, um auch Seminare und Workshops anbieten zu können. Mit dem "Seminar für Sport und Gesundheit" wurden alle ihre Anforderungen erfüllt, und die meisten ihrer früheren VHS-Kursteilnehmer folgten ihr an die neue Wirkungsstätte.Seit zehn Jahren bietet Annette Elfers Interessierten dort unter dem Motto "klein, aber fein" die Möglichkeit, sich in angenehmer, familiärer Atmosphäre und mit qualifizierter Anleitung fit zu halten und mit viel Spaß etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Dass sie qualifizierte Präventions- und Reha-Trainerin ist, kommt den Teilnehmern in allen Kursen zugute.Darüber hinaus kann das "Seminar für Sport und Gesundheit" auch von anderen Kursleitern oder für Seminare oder Workshops gemietet werden. Die Ausstattung ist sowohl im Sport- als auch im Seminarbereich umfassend.Annette Elfers nutzt das zehnjährige Bestehen auch, um mit neuem Schwung durchzustarten: "Ich babe mehrere Kurse speziell für Babys im Programm und plane, mehr Outdoor-Kurse wie Walking oder Tabata anzubieten."Weitere Infos unter Tel. 04161-4185 und www.sport-seminar-buxtehude.de Zehn JahreSeminar für Sport und GesundheitBuxtehudeAlter Postweg 44A1. September, ab 11 UhrEine Auswahl der Kurse, die für Teilnehmer jeden Alters angeboten werden:• Präventionskurse• Rückenfitness und Gymnastik• Reha-Kurse (auf Verordnung)• Delfi®• Fitness für junge Mütter• Yoga von sanft bis Power• Personal Training• Außerdem ist Annette Elfers Kooperationspartnerin der Rheuma Liga Niedersachsen AG Buxtehude• Die Räume können auch gemietet werden