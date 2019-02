Neuer HSV-Fanclub in Buxtehude sucht noch Mitstreiter

"Das geschah aus einer Laune heraus", sagt Christoph Nettkau über die Gründung des jüngsten offiziellen HSV-Fanclubs in der Region. Seit Februar ist der "OFC Este" offiziell beim HSV als Fanclub registriert. Auch wenn es Leidenschaft für den HSV und eine spontane Idee war - die zurzeit 15 Mitglieder haben einiges vor: "Wir wollen besonders familienfreundlich sein", sagt Nettkau. Ein Herrenclub sei der "OFC Este" nicht und wolle es auch nicht werden. Sechs Frauen und zwei Kinder sind schon jetzt dabei, freut sich Nettkau, der Zweiter Vorsitzender ist.Der OFC würde gerne etwas mit ortsansässigen Buxtehuder Vereinen auf die Beine stellen oder U12-Kicker vom HSV zu Turnieren in die Hansestadt locken. Zu jedem Heim- oder Auswärtsspiel werde wohl keine Delegation vom "OFC Este" fahren. Doch so oft wie möglich wollen die HSV-Fans dabei sein.Unvermeidliche Frage an Christoph Nettkau: Steigt der HSV auf und wenn ja, geht das gut? "Ein Aufstieg ist sehr wahrscheinlich", meint Nettkau. "Die Klasse dann zu halten, wird aber sehr viel schwieriger werden."• Der "OFC Este" freut sich noch auf weitere HSV-Fans, die Mitglieder werden wollen. Mehr Infos www.este2019.de, Kontakt per E-Mail meon.@este2019.de, ( 04161 - 998319.