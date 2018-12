Spannender Fußballnachmittag: 33. Sparkassen-Cup am Zweiten Weihnachtstag in der Halle Nord in Buxtehude

Beim 33. Sparkassen Cup, der am Mittwoch, 26. Dezember, in der Halle Nord in Buxtehude, Hansestraße 15, um 13 Uhr angepfiffen wird, erwartet die Zuschauer Hallen-Fußball der Extraklasse. Zwölf hochkarätige Mannschaften treten in drei Gruppen gegeneinander an. Der Eintritt zum Sparkassen-Cup beträgt wie im Vorjahr fünf, ermäßigt drei Euro.

Glücksfee für die Spielauslosung war das BSV-Fußballtalent Elias Saad (18). Unterstützt wurde er dabei von BSV-Trainer René Klawon, der seit vielen Jahren das Turnier organisiert, und Sparkassen-Firmenkundenberater Stefan Behnke, selbst langjähriger Fußballer beim Buxtehuder SV.

In Gruppe 1 treten VSV Hedendorf/Neukloster, Buxtehuder SV II, FC Eintracht Cuxhaven und der SV Ahlerstedt/Otterndorf an. Der Harburger SC, Buxtehuder SV I, TSV Elstorf und TSV Eintracht Immenbeck sind die Gegner in Gruppe 2. Komplettiert wird das Feld mit den Teams der Gruppe 3: Hamburger Amateurauswahl, FC Süderelbe, Team Tageblatt und der FTSV Altenwerder.

Jedes Spiel dauert zwölf Minuten. Das Finale wird gegen 19 Uhr angepfiffen. Sieger und Platzierte werden mit Sach- und Geldpreisen bedacht. Auch die rund 800 erwarteten Zuschauer können bei der Tombola einen von rund 600 tollen Preisen gewinnen. Hauptgewinne sind unter anderem VIP-Eintrittskarten für den HSV in der Tim Mälzer Platin Lounge, VIP-Karten für den FC St. Pauli, von der Sparkasse Harburg-Buxtehude gesponserte Hubschrauberflüge und ein Wochenende im Baltic Hotel Usedom für zwei Personen. Die Tombola-Lose kosten zwei Euro.