Fit your Curves feierteinjähriges Bestehen

Mit der Eröffnung ihres Geschäfts "Fit Your Curves" hat die Modefachfrau Natalie Fels im vergangenen Jahr eine Marktlücke in Hemmoor geschlossen. In ihrem kleinen Fachgeschäft in der Bahnhofstraße 32 bietet sie seit einem Jahr unter anderem BHs, Shapewear, Bademode, Nachtwäsche und Funktionswäsche an. Das Geschäft, das sie ursprünglich mit einer Geschäftspartnerin gegründet hat, führt sie erfolgreich alleine weiter und beschäftigt inzwischen eine Mitarbeiterin. Das Besondere: Bei "Fit Your Curves" erhalten Kundinnen nicht nur tolle Qualität, sondern auch eine fundierte und umfassende Beratung mit dem Ziel, dass sich jede Kundin rundum wohl in ihrer Haut fühlt. Dafür ist es unerlässlich, dass BHs und Wäsche in der richtigen Größe und Form gewählt werden. Nichts soll kneifen oder pieksen. Natalie Fels legt hier sehr viel Wert auf die richtige Passform, welche sie nicht nur anhand der gemessenen Werte bestimmt, sondern für die sie auch die Brustform und Beschaffenheit mit einbezieht. Diese Vorgehensweise nennt sich "Brafitting" und wird in Deutschland immer bekannter. Höchste Zeit, denn 90 Prozent der deutschen Frauen tragen die falsche BH-Größe oder ein Modell, welches nicht zu ihrer Brust passt. Bei "Fit Your Curves" finden Kundinnen Cup-Größen von A bis O und Umfänge von 60 bis 110 Zentimeter. Auch für den Sport oder für stillende Mütter gibt es den richtigen BH. "Was nicht vorhanden ist, bestellen wir", so Natalie Fels. Ganz neu bietet sie jetzt auch Sportunterwäsche aus Baumwolle und Mikrofaser an.Zusätzlich zu den Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, sowie Samstag, 10 bis 14 Uhr (montags ist Ruhetag), bietet Natalie Fels Montag- und Samstagnachmittag nach Vereinbarung auch Brautberatungen an.Schon jetzt dürfen sich die Kunden auf tolle Aktionen zum einjährigen Bestehen in der Geburtstagswoche im Oktober freuen.