Großer Zeltverkauf bei Hauschild-Der Zweirad Experte

Vom Kinderrad bis E-Bike bietet Hauschild tolle Schnäppchen

. Dazu zählen zum Beispiel Fahrräder und E-Bikes mit einer Preisreduzierung von 10 bis zu 50 Prozent, auch viele Zubehörartikel sind bis zu 40 Prozent im Preis gesenkt.Auch Trekkingbikes, Klappräder, Retroräder von Pegasus und viele weitere Modelle gibt es zu attraktiven Schnäppchenpreisen.Eine tolle Möglichkeit ist zudem, über den Arbeitgeber ein Dienstrad zu leasen und wie beim Leasen eines Dienstautos Steuern zu sparen (Infos: www.bikeleasing.hamburg)Seit mehr als 30 Jahren ist "Hauschild Der Zweiradexperte" in Neu Wulmstorf, Hauptstraße 44, ein kompetenter Ansprechpartner für Radfahrer. Auf rund 1.000 Quadratmetern gibt es nicht nur ein umfangreiche Auswahl an Modellen für jedes Alter und jeden Bedarf, sondern in der TÜV-zertifizierten Werkstatt bekommen Kunden auch besten Service.