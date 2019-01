Gut gerüstet für den Schulanfang: Die Buxtehuder Schulranzenmesse bietet eine riesige Auswahl zu Aktionspreisen

Buxtehude : Büro Box |

Für angehende ABC-Schützen ist es ein tolles Erlebnis, für die Eltern eine große Erleichterung bei der Vorbereitung des ersten Schultages: Auf der traditionellen Buxtehuder Schulranzenmesse am Samstag, 12. Januar, 9 bis 15 Uhr, in der Büro Box in Buxtehude, finden die Besucher neben einem bunten Rahmenprogramm alle wichtigen Infos und Utensilien für den Schulanfang.

Angeboten werden superleichte Schulranzen und -rucksäcke in angesagten Farben für Jungen und Mädchen, zum Teil auch mit auswechselbaren Motiven, die z.B. mit Klettband oder Magnet am Ranzen befestigt werden. Dazu gibt es passende Federtaschen und Trinkflaschen, die ersten Stifte und vieles mehr. Auch für ältere Schulkinder, insbesondere für diejenigen, die zu den weiterführenden Schulen wechseln, hält Christiane Erber, Inhaberin der Büro Box, ein breites Sortiment vor. Für die Erwachsenen lohnt sich der Besuch ebenfalls: Die Büro Box bietet vom Druckerpapier bis zu Kleinmöblen alles für den Bürobedarf.

Schwerpunkt der Messe sind jedoch die mehr als 400 ergonomischen Schulranzen und -rucksäcke, darunter auch besonders leichte Exemplare für zarte Kinder.

Neben den attraktiven Messerabatten lockt ein Rahmenprogramm mit Gewinnspiel, Kinderschminken und der Selfie-Box von Rinfoto Schattke. Das Team von Robbys Schwimmschule stellt sein Kursprogramm vor, die Sparkasse Harburg- Buxtehude ist mit einem Stand des Knax-Club dabei und die Verkehrswacht berät die angehenden ABC-Schützen über das richtige Verkehrsverhalten.



Schulranzenmesse

Samstag, 12. Januar,

9 bis 15 Uhr



Büro Box Buxtehude

Harburger Straße 86

Tel 04161-714097 und 98

Mo. bis Fr. 9 bis 18.30 Uhr

Sa. 10 bis 14 Uhr