Marktkauf Buxtehude im Advent: Nikolaus und Weihnachtsmann kommen, Malwettbewerb, Gewinnspiele und vieles mehr

Buxtehude : Marktkauf |

Nicht nur mit den Weihnachtsausstellungen z.B. vor den Kassenbereichen und in der neuen Floristikabteilung im Eingangsbereich, sondern auch mit vielen tollen Aktionen stimmt das Team von Marktkauf auf die Festtage ein. Das sind die Termine:

Ab Donnerstag, 1. Dezember, gibt es beim Adventskalender von Marktkauf von einer Kaffeemaschine bis zur Mikrowelle viele tolle Peise zu gewinnen. Teilnahmekarten liegen bereit. Außerdem gibt es beim Jack-Daniels-Gewinnspiel in der Spirituosen-Abteilung zwei Wochen lang tolle Preise zu gewinnen. Ein Hingucker ist auch die Harley-Davidson im der Spirituosen-Abteilung.

An den Samstagen, 1., 8. und 15. Dezember, kommt der Weihnachtsmann ins Haus und verteilt Süßigkeiten an die Kinder. Darüber hinaus können Kinder am Samstag, 8. Dezember, im Markt mit Hilfe der Selfi-Box von der Firma Foto Schattke ein Erinnerungsfoto mit dem Weihnachtsmann machen lassen.

Am Donnerstag, 6. Dezember, ist der Nikolaus zu Gast bei Marktkauf. Jedes Kind, das in der Zeit von 10 bis 16 Uhr seinen geputzten Stiefel mitbringt, bekommt ihn vom Nikolaus gefüllt.

Die Erwachsenen sind eine Woche lang von Samstag, 1. Dezember, bis Samstag, 8. Dezember, zum Gewinnspiel eingeladen: Sie können den Wert eines mit zahlreichen Artikeln gefüllten Einkaufswagens schätzen und diesen auf eine Teilnahmekarte schreiben. Wer am besten geschätzt hat, darf den Inhalt des Einkaufswagens mit nach Hause nehmen.

Gleich im Anschluss gibt es vom 8. bis 15. Dezember ein Ratespiel, bei dem die Kunden die Anzahl der Süßigkeiten in einem Glas schätzen können. Insgesamt werden unter den Teilnehmern fünf Gewinner gezogen, für die die Preise je nach Alter zusammengestellt werden.

Beim Malwettbewerb können Kinder im Alter bis 14 Jahre tolle Preise von Lego bis zum Computer-Spiel gewinnen. Die Bilder können von Montag bis Samstag, 10. bis 15. Dezember, abgegeben werden. Für jedes Bild, das aufgehängt wird, bekommt der junge Künstler oder die Künstlerin eine kleine Belohnung. Ein Tipp von Marktleiter Harald Beckmann: "Die Chancen auf einen Hauptpreis steigen, wenn auf dem Bild das Logo von Marktkauf oder in anderer Form Marktkauf zu erkennen ist."

Von Montag bis Samstag, 17. bis 22. Dezember, ist Markus Gäbler im Haus und graviert für die Kunden Produkte aus Glas oder Holz. Eine ideale Chance für ein individuelles Weihnachtsgeschenk.