Buxtehude : Hotel am Stadtpark |

Ganz entspannt beim Weihnachtskaffee die neue Canon EOS-R kennen lernen: Foto Schattke lädt am Freitag, 7. Dezember, 16 bis 19 Uhr, alle Interessierten in das Hotel am Stadtpark in die Estepassage nach Buxtehude ein. Robert Mandel von Canon Deutschland wird dort die Vorzüge einer spiegellosen Reflexkamera erklären und zeigen, wie gut die neue Kamera auch mit den vorhandenen EF-Objektiven funktioniert. Außerdem bleibt genügend Zeit, die eine oder andere Frage zur eigenen Kamera mit Robert Mandel zu klären. Ralf Maurer von Foto Schattke ist jetzt schon von der neuen Generation des Fotografierens begeistert.

Der Platz ist begrenzt, um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 04161-3554 oder per Mail Buxtehude@Foto-Schattke.de.