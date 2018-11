Red Friday und Late-Night-Shopping: Sensationelle Angebote bei Media Markt in Buxtehude bis 22 Uhr

Buxtehude : Media Markt |

Nicht nur zum Red Friday, sondern auch gleich zum Late Night Shopping lädt das Team von Media Markt in Buxtehude, Lüneburger Schanze 17, am Freitag, 23. November, ein. Von 10 bis 22 Uhr dürfen sich die Kunden auf sensationelle Angebote in allen Bereichen freuen. Eine ideale Möglichkeit, um schon gleich die ersten Weihnachtseinkäufe zu erledigen, denn bei Media Markt finden die Kunden für ihre Lieben jeden Alters ein schönes Geschenk: Die Auswahl reicht von aktuellen Trends aus dem Spiele-, TV- und Smartphone-Bereich über die gesamte Bandbreite der mobilen Kommunikation bis hin zur sogenannten "weiße Ware" (z.B. Kühlschränke, Waschmaschinen oder Herde) bis hin zu hochwertigen Elektrogeräten.