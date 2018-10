Renault Umtauschprämie: bis zu 10.000 Euro für alte Diesel

Bis zu 10.000 Euro Diesel Eintausch Prämie – jetzt beim Renault Autohaus S+K.

Ab sofort gibt es bei Renault S+K eine Diesel-Umtauschprämie von bis zu 10.000 Euro: Wer als Privatkunde seinen alten Diesel-Pkw mit der Abgasnorm Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 oder Euro 5 beim Kauf eines Renault Neuwagens in Zahlung gibt, erhält bei teilnehmenden Renault Partnern bis zu 10.000 Euro Umtauschprämie für das Neufahrzeug. Die Umtauschprämie gilt für Kunden in ganz Deutschland unabhängig davon, ob der Wohnort in einer von Fahrverboten gefährdeten Stadt liegt.Das Wechselangebot erhalten Altdiesel-Fahrer aller Marken, die bis zum 30. November 2018 einen Neuwagenkaufvertrag für einen Renault Pkw, gleich welcher Antriebsart, unterschreiben. Voraussetzung ist, dass der alte Diesel-Pkw mindestens sechs Monate auf den Besitzer zugelassen ist. Die Prämie richtet sich nach dem Wert des Neufahrzeugs.Die Renault Diesel-Umtauschprämie bezieht sich nun auch explizit auf den Umtausch von Euro-5-Dieselfahrzeugen. Neu ist, dass die Prämie auch beim Kauf eines Renault Elektrofahrzeugs gezahlt wird. Die Aktion ersetzt die bislang durchgeführte Renault Aktion „Tschüss, alter Diesel!”.10.000 Euro Umtauschprämie gibt es beim Neukauf der Modelle Renault Talisman, Espace und Koleos. Beim Kauf des Elektroautos Renault ZOE erhält der Kunde zusätzlich zum Renault Elektrobonus in Höhe von 5.000 Euro* nun auch eine Diesel-Umtauschprämie von 3.000 Euro. Unter Berücksichtigung beider Prämien ist der beliebte ZOE damit bereits ab 14.695 Euro (zuzüglich monatlicher Batteriemiete ab 59 Euro) erhältlich. Bei den Renault Kompaktmodellen Mégane, Kadjar und Scénic beträgt die Umtauschprämie 5.000 Euro. Erwirbt der Kunde einen neuen Renault Captur, liegt die Prämie bei 4.000 Euro. Beim Kauf eines neuen Clio gibt es 3.000 Euro, beim neuen Twingo 2.000 Euro Umtauschprämie. (Gesamtverbrauch kombiniert aller Modelle: 6,2 – 0,0 l/100km; CO2 Emission kombiniert 156 – 0 g/km).Probefahrten mit allen Fahrzeugen sind in den vier S+K Filialen in Neu Wulmstorf, Buchholz, Harburg oder Bergedorf möglich. (Terminvereinbarung unter www.autohaus-suk.de)*Der Elektrobonus enthält 2.000 Euro staatlichen Umweltbonus sowie 3.000 Euro Renault Elektrobonus gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen.