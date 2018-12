Shopping im Winterwald:Buxtehuder Wintermärchen klingt mit dem verkaufsoffenen Sonntag aus

Buxtehude : Altstadt |

Unter dem Motto "After Christmas Shopping" laden der Altstadtverein und der Buxtehuder Einzelhandel am 30. Dezember von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag in ganz Buxtehude ein. Für die Besucher ist das eine tolle Möglichkeit, durch das stimmungsvolle Buxtehude zu bummeln, in entspannter Atmosphäre Weihnachtsgutscheine einzulösen oder auch Geschenke umzutauschen. Eine Besonderheit: Der Tag des verkaufsoffenen Sonntags ist auch der letzte Tag des vom Stadtmarketing Buxtehude organisierten Wintermärchens in Buxtehude. Im idyllischen Winterwald vor dem Rathaus können die Besucher den Tag bei Glühwein und Bratwurst ausklingen lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dort Bekannte auch von früher zu treffen, ist an diesem Tag besonders groß: Zur Weihnachtszeit sind viele "Kinder", die mittlerweile anderswo studieren oder leben, bei ihren Eltern zu Besuch und nutzen die Gelegenheit, in der alten Heimat shoppen zu gehen.



Auch die Fachmärkte in den Gewerbegebieten öffnen am verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen und halten für ihre Kunden in festlichem Ambiente besondere Angebote und Sonderpreise bereit. Ein Vorteil: Parkplätze befinden sich in großer Anzahl direkt vor der Tür. Die Auswahl ist riesig und reicht vom hochwertigen Schlafsystem über exklusive Strandkörbe bis zu tollen Anregungen rund um die Raumgestaltung sowie Wohnaccessoires.