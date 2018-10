Verkaufsoffener Sonntag in Buxtehude: CW Christiansen Wohnen hält viele Schnäppchen berei

So bringt der Winter Spaß: Wer es sich Zuhause gemütlich macht, kann die kalte Jahreszeit richtig genießen. "Ein kuscheliger Teppich sorgt für Wohnlichkeit und auch für warme Füße", sagt Anke Christiansen, Inhaberin der CW Christiansen Wohnen in Buxtehude. In der riesigen Ausstellung hält das Team neben Parkett, Laminat, Teppichböden und Design-Bodenbelägen eine große Teppich-Auswahl in diversen Größen, Formen und Farben und von hochflorig bis strapazierfähig bereit. Für besondere Formate oder Größen können die Kunden auch auf den Wunschmaßservice von Christiansen Wohnen zurückgreifen. "Zurzeit sind auch Felle sehr beliebt, sowohl künstliche als auch natürliche", so Fachberater Torsten Pötzsch.Am verkaufsoffenen Sonntag hält das Team von CW Christiansen Wohnen diverse attraktive Angebote bereit, die es den Kunden leicht machen, die eigenen vier Wände für das Winterhalbjahr gemütlich zu gestalten. Fast das gesamte Sortiment vom Bodenbelag über Wandfarbe und Tapeten bis zum Vorhang ist bei Christiansen Wohnen auf Lager und kann sofort mitgenommen werden.Eine genaue Vorstellung von der Einrichtung erhalten die Kunden beim Blick in die so genannten "Wohnwelten". Rund ein Dutzend Räume sind komplett gestaltet und mit Möbeln wohnlich eingerichtet.Auf zusätzlichen Dekorationstischen finden Kunden darüber hinaus diverse Anregungen für die Herbst- und zum Teil auch schon weihnachtliche Dekoration. "Dunkle Beerentöne sind bei den Wohnaccessoires im Trend", sagt Anke Christiansen. "Dort finden unsere Kunden auch schöne Geschenkideen."CW Christiansen WohnenBuxtehude, Harburger Str. 80Tel. 04161-55464-0Öffnungszeiten:Montag-Freitag: 9.30 bis 19 Uhr,Samstag: 9.30 bis 16 UhrVerkaufsoffener Sonntag: 13 bis 18 Uhr