Das Modehaus Stackmann in der Langen Straße lädt zur Modenschau mit Birgit Nehls in die Damen-Modewelt ein: Um 14 und um 16 Uhr präsentiert die Hamburger Designerin dort ihre Kleider-Kollektion, made in Germany (www.birgit-nehls.de). Für gute Stimmung im ganzen Haus sorgen DJs und am Glücksrad können Kunden attraktive Preise gewinnen. Als Dankeschön für einen Einkauf ab 50 Euro gibt es einen Getränkegutschein, den die Kunden an der Stackmann-Bar einlösen können.