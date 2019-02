Alle Wege sind jetzt offen: Die 68 neuen Gesellen und Gesellinnen der KFZ-Innung haben tolle berufliche Chancen

Ins gleiche Horn stieß Festredner Matthias Steffen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade: "Sie haben bereits Durchhaltevermögen bewiesen, Krisen überstanden und die Werte des Handwerks wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Respekt verinnerlicht", so Steffen. Das Gelernte sei eine wichtige Grundlage, sich selbst und die Familien ernähren zu können. Laut einer Umfrage seien 86 Prozent der Betriebe mit ihren Auszubildenden zufrieden. Für 63 Prozent sei auch der Schulabschluss weniger wichtig. "Im Handwerk hat jeder eine Chance", so der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer und wies auf die Weiterbildungsberatung der Handwerkskammer hin, die mit einem Stand vor Ort vertreten war. Außerdem erwähnte er die Möglichkeit von Auslandsaufenthalten, über deren Förderung die Mobilitätsberatung der Handwerkskammer informiert.Im Anschluss bat Prüfungsvorsitzender Bernd Letsch die neuen Gesellinnen und Gesellen auf die Bühne, wo ihnen Obermeister Ulrich Tietjen und Lehrlingswart Hans-Hermann Rademacher die Prüfungszeugnisse und Gesellenbriefe überreichten. Die drei Jahrgangsbesten Louis Fitschen (Platz 1), Marvin Louis Schulz (Platz 2) und Tobias Beneke (Platz 3) wurden besonders geehrt und bekamen von Jens Kolkowski von der Firma Matthies Trainmobil-Stipendien überreicht. Dabei handelt es sich um Trainingsgutscheine für technische Schulungen in den Matthies Schulungsstätten (Geldwert zusammen über 3500 Euro). Louis Fitschen hat bei Firma Wülpern in Bargstedt gelernt, Marvin Louis Schulz bei Hans Tesmer in Buxtehude und Tobias Beneke bei Firma Karl Meyer in Wischhafen. Für ihre Prüfungsnote 2 bekamen die Prüflinge außerdem noch ein Buch über die Geschichte des KFZ-Gewerbes von der KFZ-Innung Stade überreicht.Und nachdem im Anschluss an die Ehrungen Altgeselle Dennis Offermann die jungen Handwerker offiziell in den Gesellenstand aufgenommen hatte, wurde gemeinsam ausgiebig gefeiert.