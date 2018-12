Gebündelte Kraft: Zwei Buxtehuder Rechtsanwaltskanzleien fusionieren

BodenständigkeitDr. Martin Lockert, Rechtsanwalt und Notar: „Die ehrliche, offene und persönliche Beratung in unserer alteingesessenen Buxtehuder Kanzlei basiert auf einer generationenübergreifenden Erfahrung unserer Anwälte und Notare. Sowie auf der Vertrautheit von uns allen mit den Institutionen und Protagonisten in Buxtehude und in der Region.“KompetenzIngo Ebling, Rechtsanwalt: „Gemeinsam können wir eine ganzheitlich umfassende Rechtsberatung in allen Bereichen bieten, die unsere Mandanten vor Ort betreffen. Dabei haben wir uns zeitgemäß auf ausgewählte Rechtsgebiete spezialisiert. Bei Bedarf arbeiten wir darüberhinaus mit bewährten Partnern zusammen. So können wir unseren Mandanten in allen Lebenslagen fachlich fundiert zur Seite stehen.“ZuverlässigkeitTobias Demann, Rechtsanwalt und Notar: „Wir arbeiten in der Sache stets präzise. Sind schnell, wenn es sinnvoll und nötig ist. Und: Unsere Mandanten können sich jederzeit auf uns verlassen. Sowohl in Bezug auf die fachliche Beratung in unserer Buxtehuder Kanzlei als auch bei der reibungslosen Abwicklung der Verfahren“.