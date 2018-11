Party auf dem Laufsteg in Buxtehude

Acht Models begeistern Publikum in Wäsche und Bademoden von "Sie Dessous & mehr"

Bestens gelaunt empfing das Publikum am Mittwochabend die acht Models, die für die Inhaberin des Fachgeschäftes "Sie Dessous & mehr", Beatrice Kietzmann, bei Marktkauf in Buxtehude über den Laufsteg schritten. Die zahlreich erschienenen Zuschauer beklatschten die aktuellsten Trends an Dessous, Unterwäsche und Bademoden und genossen das umfangreiche Programm.Bei der traditionellen Tombola von Beatrice Kietzmann gab es wieder attraktive Preise zu gewinnen. In der Selfie-Box von Ringfoto Schattke wurden lustige Fotos geknipst, das Team von Mrs.Sporty informierte sportinteressierte Damen und Cordula Hein von "etceTEEra" bot Verkostung besonderer Spezialitäten an. Zusätzlich versetzte DJ Paddy das Publikum an seinen Turntables in Partystimmung.Die Outfits der Models, alle Kundinnen von Beatrice Kietzmann, waren zuvor professionell geschminkt worden von Susanne Scholze von "Fachwerk Kosmetik & Frisuren". Mit von der Partie war auch das Team von "Funk Uhren & Schmuck" und "Bettys Boutique" mit Damenoberbekleidung.Bereits vor Beginn der Show war die Stimmung unter den Models fröhlich. "Ich war schon mindestens vier Mal dabei, bin aber trotzdem ein bisschen aufgeregt", verriet Model Angelika. Malena, das "Kücken" unter ihnen, lief nach einer längeren Pause wieder mit: "Klar, etwas Aufregung gehört dazu, aber es macht auch sehr viel Spaß." Model Susanne, mit vier Einsätzen ebenfalls ein "alter Hase", hatte schon ein Lieblingsoutfit ausgewählt: eine schwarze Corsage mit Spitze."Zwei Marken feiern in diesem Jahr einen großen Geburtstag", sagte Beatrice Kietzmann. Das Label "Aubade" hält für seine Kundinnen anlässlich des 60. Geburtstags eine Geburtstagskollektion bereit und auch "Simone Pérèle" hat besondere Modelle zum 70-jährigen Bestehen kreiert.• Weitere Infos und Dessous- und Bademoden-Modelle bei "Sie Dessous & mehr" in Buxtehude, Bahnhofstraße 17, oder unter www.Sie-Dessousundmehr.de.