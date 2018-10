Beste Unterhaltung ist garantiert

Großer Apfeltag in Drochtersen mit verkaufsoffenem Sonntag / Jede Menge Livemusik und Kinderspaß

Gewinnspiel zum Apfeltag



Offene Ladentüren



"In Drochtersen ist am Sonntag der Bär los!", sagt Wolfgang Hilbig, Vorsitzender des Gewerbevereins der Gemeinde Drochtersen. "Denn am 7. Oktober laden wir zum großen Apfeltag mit verkaufsoffenem Sonntag von 12 bis 17 Uhr ein."Die Besucher, die es zum Apfeltag stets von nah und fern nach Drochtersen zieht, erwarten viele Erlebnisse in der Kulturscheune, rund um die Kirche, im Bürgerhaus und auf dem Parkplatz beim Raiffeisenmarkt. Das Programm beginnt um 11.30 Uhr mit einem musikalischen Erntedankgottesdienst mit den "Sound of Rainbow Gospel Singers" in der geschmückten Kirche. Im Anschluss gibt es in dem und rund um das Gotteshaus u.a. eine Schnitzeljagd für Kinder sowie als leibliche Stärkung leckere Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Um 13 Uhr beginnt ein musikalisches Unterhaltungsprogramm mit "Akustik Remembaaa". Der Jugendgospelchor "Soul-Teens" gibt um 15 Uhr ein Konzert unter freiem Himmel. Um 17 Uhr werden die Erntegaben vom Altar für einen guten Zweck feilgeboten.Die bekannte Kika-Fernsehmoderatorin Singa Gätgens lädt um 14 Uhr bei der Kulturscheune und um 16 Uhr bei der Kirche alle Kinder zu einer lustigen Mitmachshow ein. Beim Kehdinger Bürgerhaus serviert der DRK-Ortsverein Kaffee und Apfelkuchen und baut für Kinder eine Hüpfburg auf.Ab 13 Uhr lockt ein buntes Programm in die Kulturscheune neben dem Rathaus. Mit Apfelwein und Labskaus sorgt das Team vom Elbstrand-Resort für das Wohl der Gäste. Um 15 Uhr präsentiert die Gitarristin und Sängerin Mia Ohlsen Lieder von nordisch bis international. Um 15 Uhr steht das Musiker-Duo "Die Junx" aus Hamburg auf der Bühne der Kulturscheune.Der Raiffeisenmarkt veranstaltet am Apfeltag ein Apfel-Gewinnspiel mit tollen Preisen. Zudem gibt es auf dem Parkplatz vor dem Geschäft einen Flohmarkt. Der Drochterser Modellbauclub (DMC) lädt wieder zu Modellbootfahrten in seinem mobilen XXL-Wasserbassin ein. Mit von der Partie beim Apfeltag ist auch die örtliche Freiwillige Feuerwehr mit einer Präsentation. Für Kinder dreht sich zudem ein buntes Karussell.Zu einem großen Gewinnspiel lädt der Gewerbeverein Drochtersen im Rahmen des Apfeltages ein. Dafür einfach auf der Teilnehmerkarte sechs Stationen abstempeln lassen und die Karte bis 17 Uhr beim Raiffeisenmarkt abgeben. Um 17.30 Uhr werden die Gewinner in der Kulturscheune gezogen und bekannt gegeben. Als Preise gibt es attraktive Einkaufsgutscheine.Von 12 bis 17 Uhr öffnen am Sonntag, 7. Oktober, in Drochtersen viele Geschäfte ihre Türen und laden zum Einkaufen für die ganze Familie ein. Zu erwarten sind viele Angebote, der Bummel durch die Läden lohnt sich.