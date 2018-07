Drochterser Kulturscheune auf Erfolgskurs

26.000 Euro für die Drochterser Kulturscheune / Büchner, Appelt und Torpids gastieren



Große Freude bei der „Initiative Kulturscheune Drochtersen“: Das Veranstaltungszentrum neben dem Rathaus erhielt kürzlich für bauliche Veränderungen einen EU-Zuschuss in Höhe von 26.000 Euro. Dafür sorgte die lokale Aktionsgruppe der Leaderregion Kehdingen-Oste. Um den „Kult-Tempel“, in dem es schon viele erfolgreiche Veranstaltungen gab, noch intensiver nutzen zu können, soll jetzt die Isolierung verbessert sowie ein neuer Eingang und behindertengerechte Toiletten geschaffen werden.Erstellt wurden schon eine Bühne mit Lichttechnik, Bestuhlung, eine kleine Garderobe und ein beweglicher Tresen. Auch soll das große Scheunentor durch ein kleineres ersetzt werden. Zudem steht die Anschaffung eines großen Segels für die Optik und gegen den Windzug an.Die vergangenen Veranstaltungen waren durchweg gut besucht. So begeisterten die Kehdinger Blasmusikanten beim Böhmischen Frühschoppen rund 200 Zuhörer. Gut besucht waren auch die Eröfnungsfeier und der Jazz-Frühschoppen der Drochterser Lions.Aktuell laufen die Vorbereitungen für weitere Veranstaltungen. Hier ein Ausblick: Am Sonntag, 5. August, laden die legendären Torpids ab 11 Uhr zum Frühschoppen unter dem Motto "Wie es früher war" ein. Am Sonntag, 2. September, tritt der bekannte Comedian Ingo Appelt in der Scheune auf, präsentiert sein neues Programm „Besser ist besser“. Beginn: 18 Uhr. Am Sonntag, 23. September, gastiert Torfrock-Barde Klaus Büchner in der Scheune, Im Gepäck hat Büchner neben seinem neuen Werk "Hanebüchner" auch Gedichte, eine ganz private Diashow und den alten Zauber rund um kultige Ohrwurm-Texte. Begleitet wird der Torfrocker von Christoph Steinschneider, Gitarrist bei „Fury in the Slaughterhouse“. Auf originelle Weise verknüpfen die beiden Künstler prosaische Lesung und musikalische Showeinlage zu einem Unterhaltungsprogramm der besonderen Art.• Vorverkauf: Postladen, Tui Travelstar Reisebüro in Drochtersen, Elbstrand Resort- Krautsand und Tageskasse.