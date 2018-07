Küstendrive: Besonderes Treffen am Elbstrand

Zum "Küstendrive" auf Krautsand sind ausschließlich luftgekühlte VW zugelassen



Das Programm im Überblick:



Kurz notiert

Beim "Küstendrive 2018" auf der Elbinsel Krautsand von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Juli, werden dieses Jahr bereits zum achten Mal luftgekühlte Volkswagen erwartet. In den vergangenen Jahren hat sich die VW-Szene immer mehr in das Fleckchen Erde verliebt und auch in diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit einem erneuten Besucherzuwachs. Im vergangenen Jahr waren rund 450 Fahrzeuge vor Ort. Gastgeber der Veranstaltung ist die Küstendriver-Interessen-Gemeinschaft Stade/Cuxhaven.Gut zu wissen: Das "Küstendrive" ist ein Treffen nur für luftgekühlte Volkswagen. Einzig beim T3 lassen die Veranstalter auch wassergekühlte Wagen auf das Gelände. Ansonsten sind keine weiteren Ausnahmen für andere Oldtimer oder Volkswagen möglich. Zudem finden sich auf dem Treffen regelmäßig Besucher ein, die zwar selbst keinen luftgekühlten VW fahren, die Fahrzeuge jedoch gern bestaunen und mit deren Besitzern ein wenig klönen möchten. Das "Küstendrive" ist eine Veranstaltung für die ganze Familie. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und Spielmöglichkeiten an Strand.Günstige Einkaufsmöglichkeiten von VW-Ersatzteilen bietet ein Teilemarkt. Zudem gibt es am Freitag und am Samstagabend Livemusik, gemeinsames Frühstück und einen Wettbewerb.Anfahrt mit freier Platzwahl.Stimmung mit DJ Danny im FestzeltLive-Musik mit der Band "Horst with no name". Anschließend wieder Musik mit DJ DannyAnreise. Frühstück beim FestzeltÖffnung der "KidsCorner" mit Hüpfburg und Co.Kaffee und Kuchen beim FestzeltStimmung mit DJ Danny im FestzeltPokalverleihung "Show & Shine" für das schönste FahrzeugLive-Musik mit der Band "Island Monkeys", anschließend wieder Musik mit DJ DannyFrühstück beim FestzeltRückreise• Eintritt: Tageskarte 5 Euro; eine Übernachtung inklusive Auto 15 Euro (Beifahrer 5 Euro); zwei Übernachtungen inklusive Auto 20 Euro (Beifahrer 5 Euro)• An allen drei Tagen gibt es einen Teilemarkt• Duschen stehen den Besuchern beim Campingplatz "Am Leuchtturm" für 2,50 Euro zur Verfügung• Da das Treffengelände kein Campingplatz ist, gibt es für Wohnwagen und Co. leider keinen Strom• Der Erlös der Veranstaltung wird für Einrichtungen in der Gemeinde Drochtersen gespendet. Im vergangenen Jahr ging die Spende an die DLRG und die SeenotretterKüstendrive 2018Am Elbdeich auf KrautsandFreitag bis Sonntag, 13. bis 15. Juli