Schützenfest in Assel: Party unter freiem Himmel

Auf dem Schützenfest in Assel spielt bei Party und Festball Livemusik



Livemusik unter freiem Himmel



Mit dem Erlangen der Königswürde ging im vergangenen Sommer für Klaus Heidhoff (65) ein großer Wunsch in Erfüllung. Nach 50 Jahren Mitgliedschaft im Schützenverein Assel durfte er ein Jahr lang die Königskette tragen.Wer wird der Nachfolger von Klaus Heidhoff? Dieses Geheimnis lüftet Vereinsvorsitzender Jan Steffens bei der Proklamation am Sonntag Vormittag. Bis dahin stehen sportliche Wettkämpfe und Geselligkeit auf dem Programm:Kommersabend (nur für Mitglieder)Festumzug, dann Königstafel und Königsschießen der KinderPreis- und MedaillenschießenProklamation der KinderwürdenträgerFestball mit "Tanzband Colorado"Kinder- und Jugendprogramm auf dem FestplatzPreisschießen für Kinder und JugendlicheLate-Night-Shooting"Open Air" auf dem Festplatz. Eintritt: 6 EuroKönigsschießenKönigsproklamationFestumzug zum Abholen des neuen KönigsPreis- und MedaillenschießenKönigsball mit "Surprise". Eintritt frei. Ausklang des SchützenfestesFester Bestandteil des Asseler Schützenfestes ist das "Assel Open Air". Am Samstag, 7. Juli, treten ab 19.30 Uhr auf dem Festplatz die Bands "The Bright Sight", "Sunshine Band" und "Cover Deal" auf. Anschließend gibt es eine Party mit DJs. Eintritt: 6 Euro.