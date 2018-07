Schützenfest in Drochtersen: Drei Tage Tanz und Party

Das Schützenfest in Drochtersen zieht mit seinem Programm viele Gäste an



Ganz Drochtersen steht Kopf, wenn am kommenden Wochenende das beliebte Schützenfest gefeiert wird. Von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Juli, lockt ein buntes Angebot auf den Festplatz. Zum Programm gehören Festumzug und Sternmarsch, Tanz in der Festhalle, eine Disco unter freiem Himmel sowie zum Abschluss ein großes Feuerwerk. Die Veranstaltung im Detail:Wecken durch MusikFlaggenparade. Fahrt nach Krautsand. Ständchen beim Ehrenpräsidenten Ronald DohrmannSchützenfrühstück in der FesthalleAufstellung des Schützenumzuges beim Herbert-Giese-Haus zum Abholen des Besten Mannes. Einholen der Fahnen mit kleiner AbordnungFestumzug durch DrochtersenEröffnungsansprache des Präsidenten an der Königstafel. EhrungenBeginn des Königsschießens sowie des Medaillen- und PreisschießensEnde des KönigsschießensProklamation des SchützenkönigsTanz in der Festhalle mit Udo's Tanzband. Eintritt freiSternmarsch mit Kindern zur Kulturscheune. Startpunkte: Aldi-Parkplatz, Kirche und Seniorenheim (dort 12.15 Uhr). Im Anschluss Ausschießen der Kindermajestäten, Jungschützenmajestäten, Beste Dame und MusikmajestätKinderparty in der Festhalle mit DJ DirkProklamation der Kindermajestäten, Jungschützenmajestäten, Besten Dame und MusikmajestätPreis- und Medaillenschießen für jedermannTanz und Party in der Festhalle mit "Euroline"Große Open-Air-Disco mit N-Joy. Eintritt: 3 EuroAufstellung des Schützenzuges beim Herbert-Giese-Haus zum Abholen des Besten MannesFestumzug durch DrochtersenKönigstafel in der Festhalle. Empfang der Gäste und Ansprachen. Preis-, Medaillen- und Gästepokalschießen bis 18 Uhr für jedermannBiergartenparty mit DJ Dirk. Eintritt freiGroßes Feuerwerk auf dem Schützenplatz