Feuerwehr Marschacht rückte in 2018 zu 35 Einsätzen aus

Insgesamt 35 Einsätze absolvierte die Freiwillige Feuerwehr Marschacht im vergangenen Jahr. Darunter waren acht Brand- und 19 Hilfeleistungseinsätze. Zudem wurden die Retter unter anderem alarmiert, als ein Binnenschiff bei Drage auf Grund lief. Diese Aktivitäten ließ Ortsbrandmeister Gerrit Krepinsky auf der jüngsten Jahreshauptversammlung Revue passieren.Feuerwehr aktuellInsgesamt zählt die Wehr derzeit 53 aktive Kameraden und Kameradinnen. Die 42 auf der Versammlung anwesenden Mitglieder bestätigten Vize-Ortsbrandmeister Hartmut Flindt für sechs weitere Jahre im Amt. Flindt ist gleichzeitig Initiator der Gefahrgutgruppe in der Elbmarsch, die nun offiziell neu belebt werden soll. Dies wurde im jüngst durch den Rat genehmigten Feuerwehrbedarfsplan festgelegt. Die Feuerwehr Marschacht wird hier federführend sein und durch die Wehren Oldershausen und Schwinde/Stove unterstützt.Der Jugendfeuerwehr unter der Leitung von Jugendwart Malte Krafft gehören momentan 18 Mitglieder an. Krafft wurde auf der Versammlung als Jugendwart für weitere drei Jahre bestätigt.Der an die Feuerwehr angegliederte Spielmannszug zählt 31 Mitglieder und ist damit komfortabel aufgestellt. Dies sei - da war sich die Versammlung einig - vor allem das Verdienst von Spielmannszugführer Carsten Meyn. Mey gab jetzt nach 27 Jahren sein Amt an Nachfolgerin Maren Dittmer weiter. Kreisstabsführerin Andrea Meyn dankte Carsten Meyn für dessen unermüdliches Engagement und berichtete von vielen Veranstaltungen, die durch seinen Einsatz erst möglich wurden. Für seine Leistung wurde er mit der goldenen Ehrennadel mit Diamant für 25 Jahre aktive Mitwirkung in einem Musikzug ausgezeichnet. Maren Dittmer erhielt für 20 Jahre die silberne Nadel. Kevin Röschke ist dem Spielmannszug bereits seit zehn Jahren treu und bekam hierfür die Bronze-Ehrennadel.Gemeindebrandmeister Matthias Dittmer zeichnete Andreas Block mit dem Ehrenzeichen für 40 Jahre aktiven Dienst aus. Jörn Rieckmann und Carsten Flindt erhielten eine Ehrung für 25 Jahre aktiven Dienst. Befördert wurden: Gerrit Krepinsky (Brandmeister), Malte Krafft (Oberlöschmeister), Mike Tetzlaff (1. Hauptfeuerwehrmann), Fabian und Tobias Ahrens (beide Hauptfeuerwehrmann) und Holger Herberger (Oberfeuerwehrmann). Eine Überraschung gab es schließlich für Matthias Dittmer selbst: Er wurde von Kerstin Busch, Leiterin des Amtes für Sicherheit und Ordnung, zum 1. Hauptbrandmeister befördert.