Sieg für Oldershausen und Bütlingen bei Elbmarscher Gemeindefeuerwehrtag

Einen rundum gelungenen Gemeindefeuerwehrtag erlebten jetzt die Brandschützer der Samtgemeinde Elbmarsch in Oldershausen. Im Mittelpunkt standen die neuen Leistungsvergleiche der aktiven Feuerwehrleute, aus denen am Ende die Gastgeber aus Oldershausen als Sieger hervorgingen.Den Auftakt bildete der traditionelle Frühschoppen der Alterskameraden im Dorfgemeinschaftshaus "Harms Hus“. Dort zeichnete Kreisbrandmeister Volker Bellmann Helmut Lüllau von der Feuerwehr Marschacht für 60-jährige Mitgliedschaft aus.Im Anschluss standen die Leistungsvergleiche der Aktiven und die Wettbewerbe der Jugendwehr auf dem Programm. Rund um das Feuerwehrhaus und am angrenzenden Sportplatz fanden die Teilnehmer ideale Bedingungen vor, wie Wettbewerbsleiter Andreas Mundt bei der Siegerehrung betonte. Sieger beim Leistungsvergleich der Aktiven wurden die Gastgeber der Feuerwehr Oldershausen, die mit einem hauchdünnen Vorsprung die Kameraden aus Bütlingen auf den zweiten Platz verwiesen. Den dritten Rang belegte die Feuerwehr Avendorf.Bei den Wettbewerben der Nachwuchs-Retter konnte Gemeindejugendwart Lothar Plieschke einen Doppelsieg verkünden: Die Jugendlichen aus Bütlingen gewannen sowohl den Pokalwettstreit (2. Platz: Hunden, 3. Platz: Oldershausen) als auch den Gemeindewettbewerb (2. Platz: Drage, 3. Platz: Schwinde-Stove).Zum Abschluss dankte Oldershausens Ortsbrandmeister Kai Corbelin seinen Kameraden für das Engagement rund um die Veranstaltung und den tatkräftigen Helfern aus der Bevölkerung.