Stoffträume in Seevetal: Perfekte Raumausstattung

Längst kein Geheimtipp mehr ist das Geschäft "Stoffträume" in Seevetal (Horster Landstraße 116). Inhaberin Birgit Zander ist dort "am Kreisel" seit zehn Jahren vertreten und hat viele Stammkunden, die immer wieder in ihr Geschäft schauen, um sich in entspannter Atmosphäre über Einrichtungstrends zu informieren.

Von außen ist das Gebäude eher unscheinbar, doch wer die Firmenräume betritt, ist sofort von der vielfältigen Auswahl und den liebevoll zusammengestellten Accessoires begeistert. Birgit Zander hat sich auf Raumausstattung, Sonnenschutz und Inneneinrichtung spezialisiert. "Zunächst ist eine individuelle Beratung wichtig", sagt sie. "Wir sind für jeden Kunden vom ersten Informationsgespräch über die Auswahl der Materialien bis zur Umsetzung des Projekts stets ein kompetenter Ansprechpartner", fügt sie hinzu.Bei den hochwertigen Stoffen renommierter Hersteller setzt Birgit Zander auf die Marken "Nya Nordiska", "Carlucci", "Fuggerhaus" und "Romo" sowie die Vorhangstangen von "Interstil".Möbel zeigt Birgit Zander von der holländischen Firma "Hazenkamp". Auch die umfangreiche Auswahl an Lampen und Parfüms, Duftkerzen und Duftbouquets des Herstellers "Maison Berger Paris" (ehemals Lampe Berger Paris) wird von den Kunden gelobt.Ferner findet der Kunde eine vielfältige Auswahl an Kissen und Plaids, die ausschließlich in Europa produziert werden.Im November vergangenen Jahres erweiterte Birgit Zander ihren Service um eine Lotto-Annahmestelle, Zeitungen und Zeitschriften sowie Tabakwaren. Dieses wird von den Kunden gerne genutzt. Auch die große Auswahl an losen Teesorten wird von den Kunden geschätzt. Über 100 Sorten stehen zur Auswahl.Die Paket-Annahmestelle von Hermes und UPS erspart den Kunden in der Umgebung weite Wege.

• Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens des Geschäfts an der Horster Landstraße 116 - insgesamt ist Brigit Zander bereits 21 Jahre selbstständig - erhalten die Kunden von Mittwoch, 22. August, bis Samstag, 1. September, zehn Prozent Rabatt auf alle Artikel. Ausgenommen von dieser Aktion sind bereits im Preis reduzierte Artikel sowie Tabawaren, Zeitschriften und Lotto.

• Neue Öffnungszeiten ab September: Mo. 9 -13 Uhr; Di. bis Fr. 9-13 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr und Sa. 9 -14 Uhr.