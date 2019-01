Das Ende der Durststrecke: Neue Arztpraxis in Kutenholz

Anfang April geht es los



Eine gute Nachricht für die Gemeinde Kutenholz: Ab April wird es dort wieder eine Arztpraxis geben. Der Allgemeinmediziner, Internist und Notfallmediziner Dr. Hekmatulla Afzali und die Allgemeinmedizinerin Fariha Sarwary übernehmen die seit Sommer 2018 leer stehende Praxis an der Hauptstraße 9 und eröffnen dort eine Gemeinschaftspraxis. Dr. Afzali wird dort drei Tage die Woche vor Ort sein, seine Kollegin zwei Tage."Wir freuen uns sehr, dass die verwaiste Arztpraxis wieder besetzt wird", sagen Samtgemeindedirektor Ralf Handelsmann und der Kutenholzer Bürgermeister Gerhard Seba. Im Namen von Rat und Verwaltung bedanken sie sich sehr bei allen an dem Findungsprozess Beteiligten. Ein ausdrücklicher Dank geht an den Arzt Hans-Georg Hofer, der mit hohem persönlichen Engagement für einige Monate einen eingeschränkten Praxisbetrieb ermöglicht hat, damit für die Kutenholzer Bürger ein Arzt räumlich dicht erreichbar bleibt.Um einen oder mehrere neue Ärzte für die Gemeinde Kutenholz zu finden, hatte die Gemeinde in der Vergangenheit viel bewegt. Sie schaltete Anzeigen in Zeitungen und Ärzteblättern, beauftragte Jobbörsen und produzierte sogar einen kleinen Imagefilm für die Onlinesuche. Zum Ziel führte schließlich ein persönlicher Kontakt. "Eine Kutenholzer Krankenschwester, die bis zu dessen Schließung Ende 2018 im Zevener Martin-Luther-Krankenhaus gearbeitet hatte, arbeitete dort mit Dr. Hekmatulla Afzali zusammen", sagt Gerhard Seba. "Weil sie wusste, dass dieser mit einer eigenen Praxis liebäugelte, erzählte sie ihm von dem Ärztemangel in Kutenholz und schwärmte von ihrem schönen Heimatort." Mit Erfolg: Dr. Hekmatulla Afzali, neben Zeven u.a. bereits als Facharzt im Krankenhaus in Bremervörde sowie an den Elbe Kliniken tätig, holte seine Kollegin Fariha Sarwary ins Boot und stellte für Kutenholz ein neues Team zusammen.Weiteres Plus: Neben der hausärztlichen Versorgung wird es ab April in Kutenholz weitere medizinische Angebote geben, darunter Ultraschall und kleine chirurgische Eingriffe.