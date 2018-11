Der Adventstreff mit ländlichem Flair

Im Geestdorf Schwinge geht es am ersten Advent beschaulich und familiär zu



Klein und familiär ist der Adventsmarkt im Geestdorf Schwinge, den der Schwinger SC jedes Jahr ausrichtet. Die kleine Budenstadt mit ländlichem Flair wird am Sonntag, 2. Dezember, von 12 bis 18 Uhr auf Hof Kröger an der Burgstraße aufgebaut.Nachbarn treffen, klönen, genießen und Geschenke mit persönlicher Note kaufen - das ist am Sonntag in Schwinge Programm. Für Spaß sorgt u.a. die Jugendfeuerwehr und es gibt Kinderschminken mit "Mandys bunte Schnuten".An den Ständen werden Advents- und Weihnachtsdekorationen für drinnen und draußen feilgeboten, darunter Kunsthandwerk aus Holz und Beton. Hinzu kommen diverse Leckereien wie Glühwein und Kinderpunsch, Adventsgebäck, Kaffee und Kuchen, Bratwurst, Fisch und Getränke. Unbedingt im Kalender notieren: Gegen 16 Uhr wird der Weihnachtsmann dem Schwinger Adventsmarkt einen Besuch abstatten.Adventsmarkt in SchwingeSonntag, 2. Dezember, 12-18 UhrHof Kröger, Burgstraße