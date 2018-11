Der Adventsmarkt in Fredenbeck hat seinen Gästen viel zu bieten



Der Platz bei der Martin-Luther-Kirche in Fredenbeck verwandelt sich am Sonntag, 2. Dezember, in eine Budenstadt. Der beliebte Adventsmarkt unter dem Kirchturm zieht stets viele Besucher von der ganzen Geest an. "Um 14 Uhr starten wir in der Kirche mit einem Gottesdienst für Jung und Alt, der von Lektorin Petra Fuß gestaltet wird", sagt Pastorin Christa Haar-Rathjen. "Für den musikalischen Rahmen sorgt unsere Kirchenband Ichthys."Im Anschluss wird der Adventsmarkt vom Chor der Grundschule und dem Bürgermeister eröffnet. Viele Vereine und Gruppen tragen zu einem vielfältigen Angebot auf dem Markt bei, darunter der Schützenverein, die Landfrauen, die Pfadfinder und die Jugendfeuerwehr. Neben dem Kuchenbüfett im Gemeindehaus gibt es einen kleinen Bücherflohmarkt. Draußen kann Fortuna am Glücksrad und beim Losverkauf herausgefordert werden. An den Ständen werden u.a. Selbstgebasteltes, Holzarbeiten, Dekorationsartikel und mehr angeboten. Die heimische Küche kann bei dem reichhaltigen kulinarischen Angebot mit Stockbrot, Bratwürstchen, Pommes, Fisch, Waffeln, Honig, Bratäpfeln, Zuckerwatte und Punsch getrost kalt bleiben.Auf dem Kirchplatz wird es eine ganz besondere Krippe mit lebenden Tieren sowie ein Kettenkarussell geben. Für die kleinen Besucher bietet die Clownin Zappalotta um 15.30 Uhr in der Kirche ein Überraschungsprogramm und im Gemeindehaus können Kinder mit den Jugend-Teamern der Kirchengemeinde basteln.Für adventliche Stimmung sorgen die Bläser der Kirchengemeinde sowie die Akkordeongruppe und der Geestlandchor des Heimatvereins.Adventsmarkt in FredenbeckSonntag, 2. Dezember, 14 Uhrbei der Kirche, Hauptstraße