Laterne laufen in Fredenbeck

Fredenbeck : Hof Dittmann |

sb. Fredenbeck. Der Schützenverein und die Freiwillige Feuerwehr Fredenbeck laden zum Laternenumzug am Samstag, 27. Oktober, ein. Start ist um 18.30 Uhr, in diesem Jahr erstmalig auf dem Hof Dittmann an der Alten Dorfstraße/Ecke Schwingestraße. Mit dem Spielmannszug voran geht es von dort über die Schwingestraße in die Kurze Straße, Am Brink, Ohfeldstraße, Am Walde, Mühlenweg, Am Friedhof, Alte Dorfstraße und zurück zum Hof Dittmann, wo es zum Abschluss Waffeln, Würstchen und Getränke gibt.