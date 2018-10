Schöner Herbst bei Möbel Bube

Der Herbst geht in diesem Jahr in die Verlängerung. Noch sind viele bunte und auch grüne Blätter an den Bäumen und das milde Wetter macht Lust auf lange Spaziergänge in der Natur.Den Herbst nach Hause holen kann man sich mit den schönen Dekorationen von Möbel Bube in Kutenholz (Fredenbecker Str. 5, Tel. 04762 329, http://www.moebel-bube.de ). In der Boutique für Wohnaccessoires des alteingesessenen Fachgeschäfts gibt es ausgesuchte Stücke passend zur Jahreszeit. "Diese Saison ist mattes Altsilber, kombiniert mit Naturholz stark im Trend", sagt Geschäftsinhaberin Kerstin Schlichting.Und weil die Adventszeit immer näher rückt - in wenigen Wochen ist schon der erste Advent - bestücken Kerstin Schlichting und ihr Team den Verkaufsraum derzeit mit den ersten Dekorationen für Weihnachten. Auch hier dominiert mattes Altsilber, kombiniert mit strahlendem Rot und sattem Tannengrün. Wer Lust hat, sich für die besinnliche Zeit schon einmal inspirieren zu lassen, sollte einen Besuch bei Möbel Bube in Kutenholz nicht versäumen.