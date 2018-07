Schützenfest in Aspe: Geselligkeit ist Trumpf

Beim Schützenfest in Aspe gibt es einige neue Programmpunkte





Sommerfest und WM-Endspiel



Das Schützenfest in Aspe hat seinen Besuchern stets viel zu bieten. In diesem Jahr wurde das Festprogramm um einen neuen, attraktiven Punkt erweitert: Am Freitag, 13. Juli, laden die Schützen von der Geest zu einem Sommerfest mit DJ ein (s. Kasten). Das gesamte Festprogramm:Antreten zum Abholen der Besten Dame und der KindermajestätPokalschießenKinderfest im Festzelt für jedermannSommerfestAntreten zur Abholung des SchützenkönigsEintreffen auf dem Festplatz. KönigsschießenÖffentliche Kaffeetafel der Asper SchützenfrauenFestball im Festzelt mit der Band "Mendocino"Proklamation der neuen WürdenträgerAntreten zum großen Festumzug zur Abholung des neuen SchützenkönigsEintreffen auf dem Festplatz. Musik im Festzelt mit DJ Thomas Mohr. Vogelstechen für KinderÖffentliche Kaffeetafel der Asper SchützenfrauenPublic Viewing des WM-Endspiels. Musik und Tanz im Festzelt, Eintritt frei• Pokalschießen und öffentliche Konkurrenz• Kinderkarussell, Schießbude und LosverkaufGanz neu ist auf dem Schützenfest in Aspe das große Sommerfest am Freitag, 13. Juli. Ab 19 Uhr lädt der Verein auf den Festplatz ein. An der Musikanlage steht DJ Thommy. Bis 22 Uhr ist Happy Hour, dann kostet ein Korn-Mix nur 1 Euro. Der Eintritt ist frei.Das Sommerfest ersetzt die bisherige Zeltdisco. Ziel der Veranstaltung ist ein gemütlicher Abend, der alle Generationen anspricht. In der Atmosphäre eines Weinfestes wird neben Weizenbier vom Fass deshalb auch Wein ausgeschenkt. Und: "Das Fehlen der Zeltdisco muss nicht bedeuten, dass nicht zu später Stunde die Beats und Rhythmen durchaus ansteigen dürfen und angepasst werden können", sagt Vereinspräsident Uwe Kuhlmann.Weitere Besonderheit auf dem Schützenfest ist ein Public Viewing. Am Sonntag, 15. Juli, wird um 17 Uhr das WM-Endspiel auf Großleinwand übertragen. "Ein willkommener Anlass, sich zu treffen und gemeinsam den Abend zu gestalten", sagt Uwe Kuhlmann.